Vai agli ultimi Twett sull'argomento... goly87 : @HankSchrader88 @razzano_luigi @MaQualeFrizione Ipotizzando un addio di spalletti, togliendo il sogno de zerbi, ser… - LRigamonti98 : @galimi_federico @linea_inter Sarò pazzo, non capirò nulla, o quello che è, ma io ripartirei da Thiago Motta. De Ze… - GiuseppeCarlo16 : Non fa bene.. Preferisco De Zerbi, Motta... Il mio sogno allenatore del Liverpool - ianhustin : @InterHubOff @Gazzetta_it il sogno è de zerbi, contr basta regas dobbiamo andare avanti. - noiverinteristi : GdS - Il grande sogno di un Conte-bis passa dalla qualificazione alla Champions League, mentre altre soluzioni (Thi… -

... ma il tecnico uruguagio aspetta di capire se Carlo Ancelotti lascerà il Real Madrid a fine stagione (il Brasile non moltta, coldi vincere il Mondiale 2026). Inter, De- Brighton: ...Assieme a quello del tecnico leccese, gravitano in orbita Inter i nomi di Roberto Dee di ... Per l'italo - brasiliano, che ha vestito il nerazzurro da giocatore e che sta accarezzando il......allievi sono determinati a darsi battaglia per cercare di restare all'interno della scuola e realizzare il loro. A sfidarsi le tre squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy, ...

De Zerbi, il sogno finisce qui: la notizia è una mazzata Calciomercatonews.com

Ancora in bilico il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter: la dirigenza nerazzurra pensano all'addio a fine stagione ...Roberto De Zerbi ha lanciato il giovane Evan Ferguson nel corso del match tra Brighton e Bournemouth, e lui si è subito preso la scena.