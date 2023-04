De Zerbi è il primo nome per la panchina dell’Arsenal se Arteta lascia (The Mirror) (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel futuro “valzer degli allenatori” potrebbe rientrare anche il tecnico italiano che sta incantando in Premier League: Roberto De Zerbi. L’allenatore del Brigthon, secondo il The Mirror, è il primo nome in lizza per prendere il posto di Mikel Arteta all’Arsenal, nel caso quest’ultimo andasse al Real Madrid. “I funzionari dell’Arsenal stanno già cercando sostituti per Mikel Arteta, sia nell’immediato che in futuro e c’è già un nome che guida la lista: Roberto de Zerbi. L’allenatore del Brigthon sta facendo una grande stagione alla guida dei ‘gabbiani’, rendendoli una delle rivelazioni della Premier”. Per De Zerbi sarebbe quel salto di qualità che lo proietterebbe nell’élite del calcio mondiale. Tutto però dipenderà dal ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel futuro “valzer degli allenatori” potrebbe rientrare anche il tecnico italiano che sta incantando in Premier League: Roberto De. L’allenatore del Brigthon, secondo il The, è ilin lizza per prendere il posto di Mikelall’Arsenal, nel caso quest’ultimo andasse al Real Madrid. “I funzionaristanno già cercando sostituti per Mikel, sia nell’immediato che in futuro e c’è già unche guida la lista: Roberto de. L’allenatore del Brigthon sta facendo una grande stagione alla guida dei ‘gabbiani’, rendendoli una delle rivelazioni della Premier”. Per Desarebbe quel salto di qualità che lo proietterebbe nell’élite del calcio mondiale. Tutto però dipenderà dal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #DeZerbi è il primo nome per la panchina dell'#Arsenal se Arteta lascia (The Mirror) Per il tecnico italiano sareb… - Sabrina58915772 : Una delle mie visite radiologiche di risonanza (cranio) fu refertata dal primario Alberto Zerbi il primo maggio 201… - FootballProf18 : @comar_pn @GianlucaVassal4 @jacopoooo_ @FBiasin De zerbi 43 anni Primo trofeo importante guardiola a 37 anni Klopp… - MaStep92__ : RT @InterHubOff: ???@DiMarzio: “Per il post Inzaghi sono gettonati De Zerbi e Conte. Il primo mi risulta non voglia tornare in Italia per il… - GianmarcoDaria : ???@DiMarzio: “Per il post Inzaghi sono gettonati De Zerbi e Conte. Il primo mi risulta non voglia tornare in Italia… -