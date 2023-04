De Roon: «Atalanta sempre in zona Europa insieme a Inter e Milan!» (Di giovedì 6 aprile 2023) De Roon in un’Intervista rilasciata su Sky Sport ha parlato della lotta per un posto in Europa, soprattutto in Champions League, con l’Atalanta che continua a lottare sempre per le zone alte della classifica. NESSUN CICLO FINITO – De Roon parla con orgoglio della sua Atalanta, sempre nelle zone alte della classifica: «Vedo la classifica di Serie A, tra le romane e le milanesi, però vedo l’Atalanta ancora lì in alto per il settimo anno consecutivo. Certo, ci sono periodi di difficoltà, però siamo sempre lì. Quando sento parlare di ciclo finito mi dà fastidio perché sento ancora qualcosa dentro e tutti all’Atalanta giocano per un posto in Europa, speriamo di sorprendere ancora di ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) Dein un’vista rilasciata su Sky Sport ha parlato della lotta per un posto in, soprattutto in Champions League, con l’che continua a lottareper le zone alte della classifica. NESSUN CICLO FINITO – Deparla con orgoglio della suanelle zone alte della classifica: «Vedo la classifica di Serie A, tra le romane e le milanesi, però vedo l’ancora lì in alto per il settimo anno consecutivo. Certo, ci sono periodi di difficoltà, però siamolì. Quando sento parlare di ciclo finito mi dà fastidio perché sento ancora qualcosa dentro e tutti all’giocano per un posto in, speriamo di sorprendere ancora di ...

