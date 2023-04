De Laurentiis nega corsie preferenziali per i biglietti di Milan-Napoli | la Curva A lo attacca

(Di giovedì 6 aprile 2023) Comunicato dellaA contro Deche ha venduto on line iper la trasferta dimettendo tutti sullo stesso piano,ndoper gli ultras. “Ennesimo abuso, ennesimo dispetto. Dopo che in 400 siamo stati presenti in più di 100 stadi all’estero (e il resto in poltrona…) tra i quali: Vllaznia (Albania), Panionios (Grecia), Bilbao (Spagna), Varsavia (Polonia), Dnipro (Ucrania), Belgrado (Serbia), Trebisonda (Turchia, ai confini con l’Iraq), Istanbul (Turchia), Bucarest (Romania), Mosca (Russia) ecc… Oggi ci stanno rubando il diritto, soprattutto morale, di essere presenti andoci la possibilità di acquistare inell’agenzia ...

C'è un passaggio nel ragionamento di Aurelio De Laurentiis che non si può non condividere: è inaccettabile che grandi aree di spazio pubblico vengano monopolizzate da gruppuscoli, che con una logica ...