Dazn, per i prossimi cinque mesi sconto dell'80% per il canale su Sky (Di giovedì 6 aprile 2023) Lo scontro tra Sky e Dazn è cominciato nel 2021, quando la piattaforma streaming ha acquistato i diritti per il nostro campionato con un contratto valido fino al 2024. Dopo le prime lamentele degli abbonati sui disservizi e i primi "ci scusiamo per il disagio" durante la visione delle partite, ora pare stia ingranando senza dare particolari problemi. Mentre Sky appare in una fase di crisi e declino, Dazn sta prendendo sempre più piede nel mondo dello sport e chissà che non arriverà ad abbracciare altri ambiti. La nuova offerta proposta dal servizio nato nel Regno Unito dà la possibilità agli abbonati di accedere a "Zona Dazn" sul canale 214 di Sky con l'80% di sconto per i prossimi cinque mesi. Il canale conterrà eventi esclusivi, ...

