Daylight trappola nel tunnel | un camion crea scompiglio

(Di giovedì 6 aprile 2023)NELIris ore 21 con Sylvester Stallone, Amy Brenneman e Viggo Mortensen. Regia di Rob Cohen. Produzione USA 1996. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA Esplode nelche collega Manhattan al New Jersey uncarico di sostanze tossiche. Ilè bloccato.Dodiciisti che lo percorrevano sono posti di fronte a un terribile dilemma: morire per asfissia oppure annegati (quando reggerà la costruzione all'urto dell'acqua?).Per fortuna tra i dodici c'è il truck driver Stallone. La salvezza è sicura. Certo non per tutti e dodici. PERCHE' VEDERLO Perchè è sì un catastrofico che procede attraversando tutti i clichè del genere. Però è fatto come Dio comanda. Gli effetti speciali sono davvero speciali ...

Seth è nato con una forma d'autismo, e Sage, che aveva affiancato il padre in Rocky V e in Daylight nel tunnel, è morto nel 2012, a soli 36 anni, per arresto cardiaco.

