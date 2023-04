Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Dax Harwood: 'Ecco perchè abbiamo rinnovato con la AEW' - Zona_Wrestling : AEW: Curioso siparietto tra Dax Harwood e CM Punk durante uno show a Los Angeles -

Dax Harwood lancia una stoccata a Vince McMahon The Shield Of Wrestling

Dax Harwood e Cash Wheeler, gli FTR, hanno sconfitto i Gunns in un mach peri titoli di coppia durante l'ultimo episodio di "AEW Dynamite" a Long Island, New York. La vittoria ha permesso agli FTR di c ...Dopo svariati mesi senza un titolo, gli ex WWE tornano sul tetto della AEW, con un trionfo che fa esplodere il pubblico presente ...