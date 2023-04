Davids si scusa con Lukaku | «Esperienza spiacevole e disumana»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 6 aprile 2023) Edgardifende Romeludagli episodi di razzismo da parte della curva bianconera in occasione di Juventus-Inter con un post pubblicato sui social. CONTRO IL RAZZISMO – Edgar, ex giocatore della Juventus, prende così le difese dell’amico Romeludopo gli episodi di razzismo: «Fratello (riferendosi a, ndr), mi dispiace per la tuacontro la Juventus. Ho trascorso sei anni fantastici con il club e non ricordo incidenti come questo! A nome mio, ti do le mie sincere scuse per l’e spero che sia stato solo un incidente». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...