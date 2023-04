Davide Livermore, chi è il direttore del Teatro Nazionale di Genova (Di giovedì 6 aprile 2023) ll direttore del Teatro Nazionale di Genova, Davide Livermore, sarà ospite dello show di Geppi Cucciari “Splendida Cornice”, in onda questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 21.25. Racconterà particolari inediti della sua ultraventennale carriera. Figura artistica e manageriale di fama interNazionale, Livermore ha allestito spettacoli nei più importanti teatri del mondo. Ha lavorato come direttore di scena, scenografo, cantante, ballerino, attore, sceneggiatore e insegnante. Ecco chi è dunque Davide Livermore. Davide Livermore (Torino, 1966), è regista d’opera e di prosa dal 1998. Allievo di Carlo Majer, è unconvinto sostenitore del Teatro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) lldeldi, sarà ospite dello show di Geppi Cucciari “Splendida Cornice”, in onda questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 21.25. Racconterà particolari inediti della sua ultraventennale carriera. Figura artistica e manageriale di fama interha allestito spettacoli nei più importanti teatri del mondo. Ha lavorato comedi scena, scenografo, cantante, ballerino, attore, sceneggiatore e insegnante. Ecco chi è dunque(Torino, 1966), è regista d’opera e di prosa dal 1998. Allievo di Carlo Majer, è unconvinto sostenitore del...

