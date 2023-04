Daniele Noce nuovo coordinatore della Consulta giovani di Confprofessioni (Di giovedì 6 aprile 2023) Avvicendamento al vertice della Consulta giovani di Confprofessioni. Daniele Noce, presidente provinciale Andi Rovigo e vicepresidente Cao di Rovigo, ha assunto il ruolo di coordinatore della Consulta giovani di Confprofessioni al posto di Raffaele Loprete, che mantiene la delega alle politiche giovanili della Giunta di Confprofessioni. La nomina di Noce è stata deliberata lo scorso 23 marzo insieme alla costituzione di una struttura di coordinamento interna per potenziare i gruppi di lavoro e rafforzare le iniziative promosse dagli under 40 di Confprofessioni. Ad affiancare Noce è stata ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) Avvicendamento al verticedi, presidente provinciale Andi Rovigo e vicepresidente Cao di Rovigo, ha assunto il ruolo didial posto di Raffaele Loprete, che mantiene la delega alle politicheliGiunta di. La nomina diè stata deliberata lo scorso 23 marzo insieme alla costituzione di una struttura di coordinamento interna per potenziare i gruppi di lavoro e rafforzare le iniziative promosse dagli under 40 di. Ad affiancareè stata ...

