Daniele e Oriana | lei gli fa una scenata di gelosia per colpa della Murgia che risponde

Leggi su biccy

(Di giovedì 6 aprile 2023)in questi giorni post Grande Fratello Vip stanno sempre insieme e come già scritto altrove lui si è anche sbilanciato confessando di aver subito capito che le piaceva già “nei primi 5-10 minuti”. Fra una notte in hotel e un viaggio a Roma, i due hanno trovato anche il tempo di passare del tempo in diretta su Twitter in uno spazio dedicato proprio agli Oriele. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it) E proprio durante una diretta su Twitter,Marzoli ha dichiarato: “Sono stata taggata su Instagram in una foto nella quale mi dicono che lanon è una gatta morta ma chela faceva sedere sulle sue gambe. Ho visto uno screen dove lei era seduta in braccio a lui, con una mia camicia indosso. Ma ...