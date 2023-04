Daniele e Oriana convivenza in arrivo per loro? Un gesto fa ben sperare (Di giovedì 6 aprile 2023) La storia d’amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sta procedendo a gonfie vele al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. Da quando è terminato il programma, infatti, i due non si sono mai separati l’uno dall’altra. Per il momento, hanno trascorso due giorni a Roma all’interno di un hotel. Quest’oggi, però, si sono messi in viaggio per una nuova meta. Vediamo di che cosa si tratta. Come va la storia tra Oriana e Daniele dopo il GF Vip Una volta terminata la loro esperienza nella casa del GF Vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si stanno vivendo la loro relazione lontano dai riflettori. La stessa venezuelana ha ammesso di essere felicissima di essere finalmente fuori e di poter tornare alla sua vita di sempre. Inoltre, attraverso le ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 6 aprile 2023) La storia d’amore traDal Moro eMarzoli sta procedendo a gonfie vele al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. Da quando è terminato il programma, infatti, i due non si sono mai separati l’uno dall’altra. Per il momento, hanno trascorso due giorni a Roma all’interno di un hotel. Quest’oggi, però, si sono messi in viaggio per una nuova meta. Vediamo di che cosa si tratta. Come va la storia tradopo il GF Vip Una volta terminata laesperienza nella casa del GF Vip,Dal Moro eMarzoli si stanno vivendo larelazione lontano dai riflettori. La stessa venezuelana ha ammesso di essere felicissima di essere finalmente fuori e di poter tornare alla sua vita di sempre. Inoltre, attraverso le ...

