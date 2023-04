Dall’egemonia di sinistra alla cultura nazionale L’immaginario dei conservatori

Leggi su formiche

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il poeta Davide Rondoni resta in fondosala. Sembra un personaggio di un romanzo di Tolkien. Il lungo beccuccio della pipa rimandafigura iconica di Gandalf. Perfettamente in linea col contesto. Gli “Stati generali della”, l’iniziativa che il think tank Nazione Futura ha organizzato all’hotel Quirinale, appare come un tentativo di gettare un seme. E individuare quello che può fare e su quello che ha già fatto ladi destra. Sì, perché c’è unadi destra. Ma non bisogna fare l’errore di “contrapporre un’egemoniale a un’altra egemoniale”. Il deputato di FdI Federico Mollicone, che presiede la commissioneCamera è “on fire”. Pardon, non ci facciamo ...