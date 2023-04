Dalla ricostruzione post terremoto al rilancio dell’Appennino Scrive il commissario Castelli

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il nemico non è il, ma l’illusione in cui si culla chi non si organizza per affrontarne la convivenza. Il vero nemico è la resa, l’abbandono. Se c’è una lezione che dobbiamo imparare dagli eventi sismici che si sono susseguiti dopo le scosse di quattordici anni fa, a L’Aquila, e dopo quelle che hanno ferito tutto il Centro Italia, sette anni fa, è che dobbiamo combattere l’abbandono, lo spopolamento. Il cuore geografico (e non solo: culturale, religioso, artistico) del nostro Paese non deve accettare l’idea di desertificarsi. Ma la gente che vi abita ancora deve essere aiutata a restare aderenti alle radici del loro passato per costruire un nuovo futuro, senza inseguire le forme dell’assistenzialismo, ma sapendo rigenerare vita, impresa, famiglie.alla rigenerazione: è il percorso del “dopo” che unisce due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Nella ricostruzione della posizione di #Uefa e #Ceferin (pronto ad essere rieletto fino al 2027 con finestra sul 20… - fattoquotidiano : Voleva prendere le redini della leadership diplomatica sull'#Ucraina. Peccato che, a un mese dalla conferenza, i pr… - matteodellaglio : @FrancescoLollo1 A restare vivo è il ricordo di quelle intercettazioni in cui - se non ricordo male - qualcuno ride… - GiuntiEditore : RT @BibliotecaDesio: #5aprile2023 #consigliodiletturadelmercoledì #IlConteAttilio di @claudiopaglieri un 'prequel' dei #PromessiSposi per… - CandiagoSilvano : RT @capuanogio: Nella ricostruzione della posizione di #Uefa e #Ceferin (pronto ad essere rieletto fino al 2027 con finestra sul 2031) a pr… -

...con favore la 'volontà di impegnarsi per una risoluzione del conflitto' dimostrataCina ... in pole Francia e Germania per la. E l'Italia Nonostante il conflitto continui a ......della digitalizzazione richiesta dall'Ue per ottenere in cambio i fondi per lapost - ... backhauling per le antenne 5G e copertura 5G nelle aree remote - il diritto di ricevere...... etnia e religione di nuovo accompagnatasceneggiatrice bosniaca Elma Tataragi, la sua "anima ... nei cantieri dellao sui corpi e nei ricordi dei sopravvissuti, come Asja, una donna ...

Dalla ricostruzione post terremoto al rilancio dell’Appennino. Scrive ... Formiche.net

Stando a una prima ricostruzione, la moto era diretta verso via Betty Ambiveri, la Punto guidata da un quarantenne invece procedeva in senso opposto. Sono stati mobilitati per i soccorsi due ambulanze ...14 anni dal terremoto Aquila, Mattarella: «Questo giorno di memoria è, per la Repubblica, un rinnovato giorno di impegno. L'impegno di completare la ricostruzione, di sostenere una rinascita piena ...