(Di giovedì 6 aprile 2023) “Pechino è cruciale per riportare Putin alla ragione”, dicono Von der Leyen e Macron a Xi, che si dice disponibile a parlare con Zelensky. Ma da Mosca trapelano voci di un’offensiva finale, da Kiev si punta alla Crimea per poter poi discutere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PartitComunista : LA NATO SI PREPARA ALLA GUERRA La NATO continua a prepararsi alla guerra contro Cina e Russia e il resto del mondo… - tvdigitaldivide : Apple: ulteriori sforzi per dipendere sempre meno dalla Cina - HuffPostItalia : Dalla Cina la spinta a negoziare, ma Russia e Ucraina parlano di combattere (di G. Belardelli) - aranciaverde : RT @MonicaBergamas9: Patrocinato e ospitato dalla Cina il riavvicinamento dopo 7 anni tra Iran e Arabia Saudita, con i rispettivi ministri… - AntoniniValerio : RT @RobertoAvventu2: I ministri degli esteri sauditi e iraniani si incontrano a Pechino La Cina come 'partner strategico' incontra tutti… -

Mentre i Repubblicani sono scossivicenda Trump, con l'ombra di Ron De Santis dietro al Tycoon, i dem hanno lo sfidante del ... se la vera rivale strategica del XXI° secolo è la, Mosca è ...Il fatto che Apple intenda ridurre il più possibile la dipendenzanon è assolutamente una novità, se ne discute ormai da qualche tempo a questa parte e le notizie delle ultime ore vanno a confermare e rafforzare lo scenario. L'azienda di Cupertino, ...Per questo non considero il decoupling, come una strategia praticabile o desiderabile". E' quanto ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen in avvio dell'...

Macron è a Pechino: l’Europa non deve separarsi economicamente dalla Cina Milano Finanza

La LH450 sarà già in vendita in Cina a partire da quest'anno ... Anche la curvatura del manubrio tubolare ci ricorda qualcosa, stavolta dall'America: la Fat Boy di Harley-Davidson. Se l'estetica ...Gli interessi della Cina in Medio Oriente sono chiari. Il Golfo Persico è una regione chiave per la sicurezza energetica cinese con circa il 50% delle importazioni di petrolio verso Pechino ...