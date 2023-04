Dal 5 aprile su Disney+ con la serie The Good Mothers | l' attrice italiana osa un nuovo taglio rock unconventional Molto grintoso

Leggi su iodonna

(Di giovedì 6 aprile 2023)di capelli shag anni ’70 per la camaleontica Micaela Ramazzotti alla presentazione di The, nuovatvdidisponibile in streaming il 5(e già premiata con il Berlinales Award). Una modernissima versione a metà tra il mullet e lo shag. Mullet, il ritorno in grande stile di un classico anni Ottanta guarda le foto Micaela Ramazzotti, ildi capelli ...