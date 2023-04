DAFT PUNK | è uscito in digitale “THE WRITING OF FRAGMENTS OF TIME”

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 6 aprile 2023) A un mese esatto dall’annuncio di “Random Access Memories” (10th Anniversary Edition), una riedizione estesa dell’album dei DAFT, in uscita il 12 maggio, èinil primo brano estratto, “Theofof”. L’uscita indel brano è accompagnata anche da un video visualizer diretto da Cédric Hervet, direttore artistico del duo parigino formato da Thomas Bangalter & Guy-Manuel de Homem-Christo. Il testo di “of” è stato scritto e registrato con un amico e collaboratore di vecchia data dei DAFT, Todd Edwards (che aveva lavorato con il duo per “Face to Face”, contenuto nel loro album del 2001, “Discovery”). Nei leggendari Henson Recording Studios di Los ...