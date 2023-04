‘Dacci soldi e cellulare o ti sgozziamo’ | sgominata baby gang a Roma | agiva alle fermate di bus e metro VIDEO

(Di giovedì 6 aprile 2023) Sapevano bene dove ‘colpire’, puntavano le loro vittime di turno, le avvicinavano con una scusa e poi le minacciavano e le derubavano. Loro, tre ragazzini, ancora tutti minorenni, erano diventati un incubo e non era difficile incontrarli nelle fermate metro o sui mezzi pubblici. Lì si sentivano al sicuro: potevano agire, fuggire, lasciare l’area indisturbata con il loro bottino. Pensavano di farla franca, ma si sbagliavano perché dopo mesi di indagini serrate gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a rintracciarli e a collocarli in una comunità.nelle metro diIl modus operandi dei tre ragazzini era sempre lo stesso e scandagliando le banche dati i poliziotti hanno scoperto che le rapine erano tante, a partire da novembre dello scorso anno. E tutte nelle fermate metro o sui mezzi pubblici di ...

