Da ''ho insegnato al Milan come si gioca'' a ''Berlusconi è l'allenatore giusto'': le 10 perle di Silvio (Di giovedì 6 aprile 2023) Coppe, scudetti, campioni inimitabili, tecnici leggendari: l'epopea di Silvio Berlusconi alla guida del Milan è durata dal 1986 al 2017. Ecco alcune ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 6 aprile 2023) Coppe, scudetti, campioni inimitabili, tecnici leggendari: l'epopea dialla guida delè durata dal 1986 al 2017. Ecco alcune ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Gosens: “Voglio restare all’Inter. Dimarco mi ha insegnato ad amarla. L’ho detto ai dirigenti: non sono stato il Go… - OdeonZ__ : Da 'ho insegnato al Milan come si gioca' a 'Berlusconi è l'allenatore giusto': le 10 perle di Silvio… - tixxxtweety : Ci metto il carico da 11: non sono neanche milanista (e però mi ha fatto ugualmente gioire ai tempi del Milan di Gu… - calcio_coffee : Cosa ci ha insegnato Napoli-Milan - Milan_eBasta : RT @battitomilan7: Stasera Benacer Krunic e Tonali hanno insegnato l'arte del fare il cc Leao ha preso karate kid e l'ha messo ha fare il r… -