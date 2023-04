Da Cristante a Kumbulla fino ai biancocelesti, gli affari e gli scambi al centro dell’inchiesta sulle plusvalenze di Roma, Lazio e Salernitana (Di giovedì 6 aprile 2023) Ci sono calciatori molto noti come Bryan Cristante e Defrel, ma anche volti assai meno noti come quello di Tiago Casasola e Mattia Novella, al centro delle due inchieste in mano alla Guardia di finanza di Roma su delega della procura della Capitale e di quella di Tivoli che vogliono fare chiarezza su un totale di 18 operazioni realizzate da Roma, Lazio e Salernitana tra il 2017 e il 2022. L’indagine – per alcuni aspetti simile a quella che ha riguardato la Juventus – ruota attorno alle plusvalenze realizzate dai tre club attraverso la compravendita di calciatori. Ecco tutti i nomi citati nei due decreti di sequestro firmati dai magistrati nelle rispettive inchieste per comprendere se – e in quale misura – i tre club abbiano sostanzialmente abbellito i bilanci. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Ci sono calciatori molto noti come Bryane Defrel, ma anche volti assai meno noti come quello di Tiago Casasola e Mattia Novella, aldelle due inchieste in mano alla Guardia di finanza disu delega della procura della Capitale e di quella di Tivoli che vogliono fare chiarezza su un totale di 18 operazioni realizzate datra il 2017 e il 2022. L’indagine – per alcuni aspetti simile a quella che ha riguardato la Juventus – ruota attorno allerealizzate dai tre club attraverso la compravendita di calciatori. Ecco tutti i nomi citati nei due decreti di sequestro firmati dai magistrati nelle rispettive inchieste per comprendere se – e in quale misura – i tre club abbiano sostanzialmente abbellito i bilanci. Le ...

