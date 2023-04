Curva A, i tifosi non saranno a Milano: durissimo sfogo contro De Laurentiis! (Di giovedì 6 aprile 2023) Da pochi minuti è stata aperta la prevendita per i biglietti riservati ai tifosi del Napoli in quella che sarà l’andata di Champions contro il Milan a San Siro. Alle ore 18:00 erano già in 20.000 gli utenti in coda per provare a strappare un voucher valido per ottenere poi il tagliando. Notizia che non è stata presa affatto bene dalla Curva A che dopo aver fatto un passo indietro sulla questione striscioni e bandiere, si è duramente sfogata contro De Laurentiis per le modalità di distribuzione dei biglietti per San Siro. Milan-Napoli: protesta della Curva A Di seguito il comunicato diffuso sui social network con un messaggio diretto da parte della Curva A sulla questione biglietti in Milan-Napoli: “Ennesimo abuso, ennesimo dispetto! Dopo che in 400 siamo stati presenti in ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 aprile 2023) Da pochi minuti è stata aperta la prevendita per i biglietti riservati aidel Napoli in quella che sarà l’andata di Championsil Milan a San Siro. Alle ore 18:00 erano già in 20.000 gli utenti in coda per provare a strappare un voucher valido per ottenere poi il tagliando. Notizia che non è stata presa affatto bene dallaA che dopo aver fatto un passo indietro sulla questione striscioni e bandiere, si è duramente sfogataDe Laurentiis per le modalità di distribuzione dei biglietti per San Siro. Milan-Napoli: protesta dellaA Di seguito il comunicato diffuso sui social network con un messaggio diretto da parte dellaA sulla questione biglietti in Milan-Napoli: “Ennesimo abuso, ennesimo dispetto! Dopo che in 400 siamo stati presenti in ...

