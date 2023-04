Curva A: “De Laurentiis ha rifiutato la nostra proposta”. Il comunicato (Di giovedì 6 aprile 2023) La Curva A si scaglia contro De Laurentiis, gli ultras hanno emesso un duro comunicato sulla questione biglietti. Curva A critica De Laurentiis per la vendita dei biglietti settori ospiti di Milan-Napoli La Curva A ha emesso un comunicato riguardante la vendita dei biglietti settori ospiti per la partita Milan-Napoli del 12 aprile. Gli ultras contestano la scelta del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in merito alla distribuzione dei tagliandi. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 aprile 2023) LaA si scaglia contro De, gli ultras hanno emesso un durosulla questione biglietti.A critica Deper la vendita dei biglietti settori ospiti di Milan-Napoli LaA ha emesso unriguardante la vendita dei biglietti settori ospiti per la partita Milan-Napoli del 12 aprile. Gli ultras contestano la scelta del presidente del Napoli, Aurelio De, in merito alla distribuzione dei tagliandi. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

