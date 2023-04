Curling, Mondiali maschili Ottawa 2023: importante successo per l’Italia, sconfitta la Repubblica Ceca 8-4 (Di giovedì 6 aprile 2023) l’Italia chiude nel modo giusto quest’altra giornata di gare ai Mondiali di Curling maschile in corso di svolgimento ad Ottawa. Sul ghiaccio canadese, dopo la netta sconfitta giunta nel pomeriggio per mano della forte compagine svedese, gli azzurri rispettano il pronostico e riescono ad imporsi senza troppi patemi sulla Repubblica Ceca con il punteggio di 8-4. Il nostro quartetto, composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, sale ad un record di sei vittorie e quattro sconfitte, che attualmente varrebbe la sesta ed ultima posizione utile per il passaggio del turno. Ma ogni verdetto è rimandato alle decisive sfide di domani contro Giappone e Corea del Sud. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023)chiude nel modo giusto quest’altra giornata di gare aidimaschile in corso di svolgimento ad. Sul ghiaccio canadese, dopo la nettagiunta nel pomeriggio per mano della forte compagine svedese, gli azzurri rispettano il pronostico e riescono ad imporsi senza troppi patemi sullacon il punteggio di 8-4. Il nostro quartetto, composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, sale ad un record di sei vittorie e quattro sconfitte, che attualmente varrebbe la sesta ed ultima posizione utile per il passaggio del turno. Ma ogni verdetto è rimandato alle decisive sfide di domani contro Giappone e Corea del Sud. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO ...

