Curling | l’Italia crolla contro la Svezia ai Mondiali | Edin micidiale | ma si resta in lotta per i playoff

l'Italia è incappata in una pesanta sconfitta ai Mondiali 2023 di Curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ottawa (Canada). Gli azzurri sono crollati in maniera fragorosa contro la Svezia, capace di imporsi con il punteggio schiacciante di 8-2 al termine di una partita che oggettivamente non ha mai avuto storia. I Campioni Olimpici, guidati dal fuoriclasse Niklas Edin, sono stati insuperabili e non hanno lasciato scampo al quartetto tricolore, incappato nella quarta sconfitta in questa rassegna iridata a fronte di cinque successi. La nostra Nazionale occupa attualmente il sesto posto in classifica generale e resta in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione (le prime due classificate del round robin accedono direttamente ...

