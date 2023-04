Cuadrado | il pugno a Handanovic vale ‘solo’ due giornate | la motivazione

(Di giovedì 6 aprile 2023)punito per aver dato un, ma la sanzione non è certo esemplare. Ecco la spiegazione del Giudice Sportivo su quanto avvenuto a fine Juventus-Inter. LO STOP – Tredi squalifica per Juan Guillermo(vedi articolo). Il Giudice Sportivo spiega che una arriva per l’ammonizione sotto diffida (comportamento non regolamentare in campo), le altre due per l’espulsione. Sentito l’arbitro Davide Massa, si rileva il diverbio con Samir(a sua volta squalificato) doveha strattonato il portiere dell’Inter in maniera vigorosa cingendogli le mani al collo e dandogli unal volto. Atto, quest’ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura Federale e non dagli arbitri. Un, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Quante giornate prenderà #Cuadrado per il pugno a #Handanovic ? Tre, Cinque o Sette? Provocazioni - mirkonicolino : (#LaStampa) Al termine della partita #JuveInter di #CoppaItalia, gli ispettori federali segnalano che... 'iniziava… - SBertagna : Che schifo ancora una volta, che schifo. Insulti razzisti a #Lukaku, il pugno di #Cuadrado ad #Handanovic. Solito c… - MatteoDG93 : @SandroS1915 @pietromichi @Mylo983 @SerieA C'è scritto dentro al referto del Giudice. 3 giornate Cuadrado (una per… - giuseppeJ1306 : Eh ma Cuadrado tira il pugno Handanovic non fa nulla ?????? -

Per la rissa finale tra calciatori paga soprattutto, tre giornate di squalifica per il colombiano (strattoni, spinte e unad Handanovic). Un turno di stop anche ai nerazzurri espulsi ...Tre cartellini rossi, Lukaku, Handanovic ee una rissa interminabile, che proseguita anche fuori dal rettangolo di gioco. Il solito brutto esempio per i bambini che guardano ancora al calcio ...'Iniziava un vigoroso confronto al termine del qualecolpiva con un violentoal volto Handanovic. Diversi dirigenti e calciatori di entrambe le società non indicati nelle rispettive ...

Cuadrado colpisce con un pugno Handanovic! Il video è virale sui social Corriere dello Sport

Oltre alla chiusura per un turno della 'Tribuna Sud' bianconera per i cori e gli ululati razzisti a Romelu Lukaku, sono arrivate le squalifiche per la rissa finale: tre turni di stop per Cuadrado (uno ...Gianni Balzarini in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play ha parlato della rissa tra Handanovic e Cuadrado: “Le immagini sono abbastanza chiare, è lui che sferra un pugno ad Handanovic; ...