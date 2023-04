Cuadrado 'ha dato un pugno a Handanovic': cosa dice il giudice (Di giovedì 6 aprile 2023) Tre giornate di squalifica a Juan Cuadrado, un turno a Samir Handanovic. E' il verdetto del giudice sportivo dopo la 'quasi rissa' che ha chiuso Juventus - Inter (1 - 1), semifinale d'andata di Coppa ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Tre giornate di squalifica a Juan, un turno a Samir. E' il verdetto del giusportivo dopo la 'quasi rissa' che ha chiuso Juventus - Inter (1 - 1), semifinale d'andata di Coppa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roberto___1975 : @FIGC @AIA_it @legaseriea @giomalago @andreaabodi Dopo le sentenze che danno una sola giornata a Handanovic che ha… - Frances83155711 : @tancredipalmeri Palmeri, dato che con il microscopio esaminavi il pugno di Cuadrado (che tu chiami gancio per enfa… - caaaaapppp : @SandroSca_rpa SandroSca(rso) , Cuadrado ha preso 1 giornata per il giallo in diffida, è stato espulso e ha dato un… - vetusjack : @mirkonicolino @juventibus Ma cosa vi aspettate dalla Figc, mistificatori. Fermo restando che avrei dato 3 giornate… - lazzaro1977 : @SkySport Sai che c’è?? Bene giornate a Cuadrado almeno gli ha dato un bel cazzotto a quell’infame che gli insultato la madre. -