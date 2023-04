Cuadrado e il pugno a Handanovic, no prova TV ma le immagini ci sono – CdS (Di giovedì 6 aprile 2023) Cuadrado a fine partita ha rifilato un pugno a Handanovic, che non risulta essere il motivo che ha portato alla sua espulsione. Il Corriere dello Sport anticipa come non si userà la prova TV, nonostante le immagini ci siano. NIENTE STANGATA? – Juan Guillermo Cuadrado dovrebbe cavarsela con due giornate di squalifica, una per l’ammonizione sotto diffida e una per l’espulsione diretta (vedi articolo). Questo nonostante il pugno rifilato a Samir Handanovic a Juventus-Inter già finita, un gesto vigliacco e che andrebbe punito con una sanzione ben più grave (vedi articolo). Peraltro fra due ex compagni di squadra all’Udinese (2009-2011). Al momento della rissa è l’assistente Alessandro Costanzo a dire all’arbitro Davide Massa chi buttare fuori, essendo lui ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023)a fine partita ha rifilato un, che non risulta essere il motivo che ha portato alla sua espulsione. Il Corriere dello Sport anticipa come non si userà laTV, nonostante leci siano. NIENTE STANGATA? – Juan Guillermodovrebbe cavarsela con due giornate di squalifica, una per l’ammonizione sotto diffida e una per l’espulsione diretta (vedi articolo). Questo nonostante ilrifilato a Samira Juventus-Inter già finita, un gesto vigliacco e che andrebbe punito con una sanzione ben più grave (vedi articolo). Peraltro fra due ex compagni di squadra all’Udinese (2009-2011). Al momento della rissa è l’assistente Alessandro Costanzo a dire all’arbitro Davide Massa chi buttare fuori, essendo lui ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Quante giornate prenderà #Cuadrado per il pugno a #Handanovic ? Tre, Cinque o Sette? Provocazioni - SBertagna : Che schifo ancora una volta, che schifo. Insulti razzisti a #Lukaku, il pugno di #Cuadrado ad #Handanovic. Solito c… - gianlucarossitv : 4.4.2023 #Lukaku esulta in modo identico a Solna in #SveziaBelgio e a #Torino in #JuveInter, ma qui viene ammonito,… - BySkilla : @capuanogio Ovviamente il pugno di reazione di Cuadrado è sbagliato.a trattasi di reazione, il pugno lo sferra Ha… - pazzamentejuve : Se danno 3 giornate a Cuadrado, mi aspetto lo stesso per Handanovic. Si sono dati due pugni, ma il primo lo da il… -