Cuadrado deve restare alla Juventus: il motivo vi lascerà senza parole (Di giovedì 6 aprile 2023) Il contratto di Cuadrado scade il prossimo trenta giugno e sembra proprio che il suo futuro debba essere ancora alla Juventus. Uno dei giocatori più importanti di questa Juventus è, senza nessun dubbio, Cuadrado; l’esterno colombiano, per il 3-5-2 di Allegri, è fondamentale a causa della sua capacità di saltare costantemente l’uomo e creare, con estrema facilità, la superiorità numerica. Cuadrado (LaPresse)Il suo apporto, inoltre, è determinante anche per la capacità di aiutare il reparto difensivo; all’interno del 3-5-2 della Juventus agli esterni è chiesto anche un lavoro di copertura e Cuadrado lo sa fare perfettamente. Come sappiamo il problema dell’esterno è un contratto in scadenza il prossimo trenta giugno; sul suo futuro ci ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 6 aprile 2023) Il contratto discade il prossimo trenta giugno e sembra proprio che il suo futuro debba essere ancora. Uno dei giocatori più importanti di questaè,nessun dubbio,; l’esterno colombiano, per il 3-5-2 di Allegri, è fondamentale a causa della sua capacità di saltare costantemente l’uomo e creare, con estrema facilità, la superiorità numerica.(LaPresse)Il suo apporto, inoltre, è determinante anche per la capacità di aiutare il reparto difensivo; all’interno del 3-5-2 dellaagli esterni è chiesto anche un lavoro di copertura elo sa fare perfettamente. Come sappiamo il problema dell’esterno è un contratto in scadenza il prossimo trenta giugno; sul suo futuro ci ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... a_lievre : @gides1960 @Cuadrado @juventusfc @tuttosport Il fallito deve averlo rimosso @davide_amara - Spina14_acm : @rorishrorish Cuadrado lo patiscono da anni e anni Theo ancora deve lavorare un altro po’ per arrivare a quel livello mi sa - juventinodel92 : RT @Jetro_71: @andreaabodi @FIGC vi consiglio un supplemento d’indagine in quanto il direttore di gara non ha visto tutto l’accaduto e pote… - SMontemorra : RT @Jetro_71: @andreaabodi @FIGC vi consiglio un supplemento d’indagine in quanto il direttore di gara non ha visto tutto l’accaduto e pote… - Jetro_71 : @andreaabodi @FIGC vi consiglio un supplemento d’indagine in quanto il direttore di gara non ha visto tutto l’accad… -