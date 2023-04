Crosetto in Libano incontra Mikati “La situazione non degeneri”

(Di giovedì 6 aprile 2023) BEIRUT (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa, Guido, è giunto inper una serie di incontri istituzionali e per trascorrere il Venerdì Santo con i militari del Contingente nazionale. Occasione per portare gli auguri di Pasqua a tutto il personale, soprattutto in un momento particolarmente delicato come quello attuale per le tensioni nel sud del Paese, e far sentire la vicinanza del Governo e degli italiani. Al suo arrivo a Beirut, accompagnato dall'Ambasciatore d'Italia in, Nicoletta Bombardiere, hato il primo ministro della Repubblica libanese Najib. Occasione per rimarcare “il forte legame di amicizia” tra i due Paesi e confermare che “continua l'impegno italiano per la stabilità regionale”. Tra i temi trattati anche Mediterraneo Allargato e ...

'Il Libano è uno snodo fondamentale per la stabilità regionale e dell'intero Mediterraneo. In queste ore difficili è necessario... in Libano dove 2 milioni e mezzo di profughi siriani pesano su una popolazione di 5 milioni. Rischiamo un fenomeno devastante. L'Europa deve intervenire subito.

Israele è pronta a rispondere. Possibile, se non addirittura probabile, l'apertura di un doppio fronte tra Gaza e Libano. Nel frattempo il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, si trova nell...