Crociere | 70 approdi previsti a Salerno

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Il top del calendario è il 25 settembre quando nel Porto diarriveranno contemporaneamente tre navi da crociera. Ma secondo il programma presentato questa mattina saranno in 70 ad arrivare dall’8 aprile. Toccherà alla Riviera di Oceania Cruises inaugurare la nuova stagione crocieristica nel porto di: sabato sbarcheranno così in città i primi turisti del nuovo anno e l’arrivo della prima grande nave da crociera, proprio nell’imminenza della Pasqua, sarà foriero di tante piacevoli sorprese nel corso della lunga stagione che dalla primavera porterà in dote migliaia e migliaia di turisti sin quasi alle porte del Natale. L’anno 2023 pere la Stazione Marittima sarà quello del definitivo lancio nel panorama della Cruise Industry: la conferma è arrivata dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CronacheMc : Le navi arriveranno tutti i venerdì, a partire dal 14 aprile al prossimo 3 novembre. Il Comune ha organizzato un se… -

...4 milioni di crocieristi e su scala regionale sono previstiper 510 navi con 1,6 milioni di ... Royal Caribbean, Crystal Cruise, Costae la MSC che ha annunciato l'arrivo della sua ......4 milioni di crocieristi e su scala regionale sono previstiper 510 navi con 1,6 milioni di ... Royal Caribbean, Crystal Cruise, Costae la MSC che ha annunciato l'arrivo della sua ...Msc Sinfonia ad Ancona nella prima toccata del 2017 Ancona si conferma come porto di approdo per leM sc con la novità, per il 2023, del giorno di arrivo della nave, che sarà il venerdì. Si comincia il 14 aprile con la M sc Armonia, in arrivo da Santorini e diretta a Venezia, che resterà in ...

Crociere, Msc conferma gli approdi nel porto di Ancona Cronache Ancona

Cambia dunque il giorno, non più la contestata domenica: si inizia il 14 aprile. Il Comune ha organizzato un servizio di accoglienza con guide e info point.Si è concluso a Capo d’Orlando nel primo weekend di aprile il 2^ Campionato invernale dei Nebrodi e delle Eolie ...