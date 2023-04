Cristina Scuccia | sull’addio al passato religioso | “Lasciare l’abito è come divorziare”

(Di giovedì 6 aprile 2023), che abbiamo con conosciuto a The Voice, talent nel quale ha trionfato nel 2014 nei panni di Suor, dismessi gli abiti religiosi è ripartita ancora una volta dalla musica con il singolo “La Felicità È Una Direzione”. L’artista sarà tra gli ospiti della nuova puntata di “Oggi è un altro giorno” in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista alla padrona di casa del salotto televisivo, Serena Bortone. L’ex religiosa si appresta ad una nuova avventura, quella che la vedrà protagonista dal 17 aprile in Honduras dove sbarcherà insieme al resto del cast di naufraghi vip de “L’Isola Dei Famosi”. La trentatreenne siciliana era riapparsa sugli schermi televisivi lo scorso novembre quando appariva a “Verissimo” dopo un lungo periodo di silenzio dal mondo dello spettacolo: in ...

