Cristina Scuccia si confessa prima della partenza per L’Isola dei Famosi 2023

(Di giovedì 6 aprile 2023) Sta per iniziare una nuova edizione dedei. A partire da lunedì 17 Aprile, su Canale 5, sarà possibile assistere alle avventure in Honduras dei nuovi naufraghi. Il cast è stato investito da molte polemiche. I fan del programma, infatti, non sono apparsi molto entusiasti delle scelte effettuate dalla produzione. Nonostante questo, c’è un personaggio che, per via del suo trascorso, sta generando grande curiosità. Si tratta di, l’ex suora vincitrice di The Voice Italia nel 2014. Nelle ultime ore, ha deciso di rispondere ad alcune domande da parte dei suoi fan. Potrebbe interessarti:pronta per l’Honduras: “Non teme nulla” Isola dei23, il grande timore di: ...

Mancano ormai poco più di 10 giorni all'inizio della nuova edizione del reality show vip condotto da Ilary Blasi . E nel cast ci sarà anche l' ex suora, che ha recentemente fatto molto discutere per aver deciso di appendere il velo al chiodo. In queste ultime ore la futura naufraga del reality vip, come riportato dal portale di ...L'ex suoraè tornata a parlare dei motivi che l'hanno spinta a rinunciare ai voti e a cambiare vita. Nel 2020 l'ex suora di The Voice of Italyha vissuto una profonda crisi ...La vedremo all'Isola ed è pronta a stupire tutti., ex suora ed ex concorrente di The voice, sta per sbarcare in Honduras. Intanto, sui social (dove va fortissimo) risponde alle domande dei fan. 'L'amore Non ha regole, non ha schemi ...

Isola dei Famosi, Cristina Scuccia rivela perché ha lasciato il convento Il Tempo

Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina che si era fatta conoscere per la sua partecipazione e i grandi consensi di pubblico ottenuti a The Voice, sta per partire alla volta dell’Honduras per essere una ...Chi è il fidanzato dell'ex Suor Cristina Scuccia, ospite di Oggi è un altro giorno, nella puntata del 6 aprile: vita privata, compagno ...