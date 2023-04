Cristina Scuccia prima de L’Isola: il vero motivo dell’addio al convento e l’amore a 360° (Di giovedì 6 aprile 2023) A pochi giorni dalla partenza per l’Honduras (dove parteciperà a L’Isola dei Famosi), Cristina Scuccia continua a rispondere alle domande dei follower su TikTok. In un video l’ex suora ha parlato d’amore e a qualcuno è sembrato un discorso anche contro l’omofobia e i pregiudizi. “l’amore? Non ha regole, non ha schemi preconfezionati. l’amore è per tutti, è accoglienza e condivisione. Ci sono innumerevoli forme d’amore, tutte rispettabilissime e che hanno diritto di esistere. Non si sbaglia mai quando si ama. Evviva l’amore e chi ha il coraggio di amare”. In realtà Cristina si era espressa sul tema quando ancora era una suora: “I pregiudizi sulle persone LGBTQ? Conosco molte persone gay e se penso a loro non mi verrebbe mai di giudicarli male. – ha dichiarato la ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 aprile 2023) A pochi giorni dalla partenza per l’Honduras (dove parteciperà adei Famosi),continua a rispondere alle domande dei follower su TikTok. In un video l’ex suora ha parlato d’amore e a qualcuno è sembrato un discorso anche contro l’omofobia e i pregiudizi. “? Non ha regole, non ha schemi preconfezionati.è per tutti, è accoglienza e condivisione. Ci sono innumerevoli forme d’amore, tutte rispettabilissime e che hanno diritto di esistere. Non si sbaglia mai quando si ama. Evvivae chi ha il coraggio di amare”. In realtàsi era espressa sul tema quando ancora era una suora: “I pregiudizi sulle persone LGBTQ? Conosco molte persone gay e se penso a loro non mi verrebbe mai di giudicarli male. – ha dichiarato la ...

