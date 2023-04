Cristina Scuccia, chi è l’ex Suor Cristina: età, The Voice, oggi, fidanzato, foto e Instagram (Di giovedì 6 aprile 2023) Suor Cristina, pseudonimo di Cristina Scuccia O.S.F. (Vittoria, 19 agosto 1988), è una religiosa (ormai ex) e cantante italiana, membro dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia. È diventata nota a livello internazionale partecipando e vincendo la seconda edizione del talent show The Voice of Italy (nella squadra capitanata dal rapper J-Ax). Il video della sua Blind Audition, in cui cantava No One di Alicia Keys, è stato il quarto più visto su YouTube a livello mondiale nel 2014. E oggi ritornerà in tv, sul piccolo schermo, per raccontarsi ai microfoni di Serena Bortone su Rai 1! Suor Cristina a The Voice Nata a Vittoria, in Sicilia, vive con la famiglia a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023), pseudonimo diO.S.F. (Vittoria, 19 agosto 1988), è una religiosa (ormai ex) e cantante italiana, membro dell’ordine dellee orsoline della Sacra Famiglia. È diventata nota a livello internazionale partecipando e vincendo la seconda edizione del talent show Theof Italy (nella squadra capitanata dal rapper J-Ax). Il video della sua Blind Audition, in cui cantava No One di Alicia Keys, è stato il quarto più visto su YouTube a livello mondiale nel 2014. Eritornerà in tv, sul piccolo schermo, per raccontarsi ai microfoni di Serena Bortone su Rai 1!a TheNata a Vittoria, in Sicilia, vive con la famiglia a ...

