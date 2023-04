Cristina Scuccia, chi è il fidanzato dell’ex Suor Cristina: età, cosa fa oggi, foto e Instagram (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo l’intervista choc di diversi mesi fa, dove per la prima volta abbiamo visto Suor Cristina, ormai ex religiosa, raccontarsi a Silvia Toffanin senza freni, oggi Cristina Scuccia, che tutti noi conoscevamo fino a poco fa come Suora idolo di The Voice, ritornerà in televisione, sul piccolo schermo.. E racconterà tutte le emozioni vissute in questi ultimi giorni: lei, dopo 15 anni di vita consacrata, ha deciso di spogliarsi di quegli abiti, di ‘abbandonare’ le Suore orsoline e di cambiare vita. oggi lavora in Spagna, è una cameriera. E non si preclude certo la possibilità di innamorarsi di un uomo. E si racconterà, senza freni, ai microfoni di Serena Bortone su Rai 1. View this post on ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo l’intervista choc di diversi mesi fa, dove per la prima volta abbiamo visto, ormai ex religiosa, raccontarsi a Silvia Toffanin senza freni,, che tutti noi conoscevamo fino a poco fa comea idolo di The Voice, ritornerà in televisione, sul piccolo schermo.. E racconterà tutte le emozioni vissute in questi ultimi giorni: lei, dopo 15 anni di vita consacrata, ha deciso di spogliarsi di quegli abiti, di ‘abbandonare’ lee orsoline e di cambiare vita.lavora in Spagna, è una cameriera. E non si preclude certo la possibilità di innamorarsi di un uomo. E si racconterà, senza freni, ai microfoni di Serena Bortone su Rai 1. View this post on ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Cristina Scuccia prima de L’Isola: il vero motivo dell’addio al convento e l’amore a 360° - CorriereCitta : Perché Cristina Scuccia, ex suor Cristina, ha lasciato il convento? La storia e cosa fa oggi - davidemaggio : Cristina Scuccia si prepara per l’Isola dei Famosi: «L’unico giudizio che m’importa è quello del Signore· Dio non c… - infoitcultura : Cristina Scuccia, ex suora, La felicità è una direzione - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: Cristina Scuccia, ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay ) #… -