Cremonese-Fiorentina, Vincenzo Italiano: "Successo meritato, abbiamo mentalmente svoltato"

Un successo che porta la Fiorentina vicinissima a tornare in finale di Coppa Italia dopo 9 anni. I viola si impongono per 2-0 sulla Cremonese nella semifinale di andata e possono guardare alla sfida di ritorno con serenità. Il mister Vincenzo Italiano è soddisfatto: "Era solo il primo round, ma ci teniamo il doppio vantaggio, è un successo meritato". La sua squadra ci ha messo un po' di tempo a innestare le marce alte: "abbiamo avuto un momento negativo in campionato, dove ci inceppavamo senza buttarla dentro. Oggi invece le cose ci girano bene, grazie anche a un pizzico di fortuna. I ragazzi hanno svoltato mentalmente, ora non dobbiamo abbassare la guardia". "Il nostro problema – prosegue il mister – era di risalire ...

