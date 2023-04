Cremonese-Fiorentina, Pradé: “Risultato importante, al ritorno non dovremo dare nulla per scontato” (Di giovedì 6 aprile 2023) Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, ha commentato la vittoria per 2-0 sulla Cremonese nella semifinale d’andata della Coppa Italia 2022/2023: “Ci aspettavamo una partita dura e così è stato. La Cremonese è una squadra tosta, ma stiamo stati bravi nella gestione anche se potevamo chiuderla già nel primo tempo. Si tratta di un Risultato importante che ci rende contenti. Ora testa alla gara di ritorno, in cui non dovremo dare nulla per scontato“. Pradé ha poi aggiunto: “Visto il tifo sembrava che giocassimo in casa. La curva era piena, così come gran parte della tribuna centrale. I ragazzi sono stati bravi, ma anche il mister e tutti noi a credere sempre nel lavoro ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Daniele, direttore sportivo della, ha commentato la vittoria per 2-0 sullanella semifinale d’andata della Coppa Italia 2022/2023: “Ci aspettavamo una partita dura e così è stato. Laè una squadra tosta, ma stiamo stati bravi nella gestione anche se potevamo chiuderla già nel primo tempo. Si tratta di unche ci rende contenti. Ora testa alla gara di, in cui nonper“.ha poi aggiunto: “Visto il tifo sembrava che giocassimo in casa. La curva era piena, così come gran parte della tribuna centrale. I ragazzi sono stati bravi, ma anche il mister e tutti noi a credere sempre nel lavoro ...

