Crema pasticcera da forno | ottima per saccottini | crostate e torte

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 6 aprile 2023)daperSpesso può succedere che la classicadopo la cottura innon risulti proprio al top. Per evitare questo inconveniente, e per gustare i nostri dolci certi di assaporare il gusto che desideriamo, la ricetta dellaqui sotto è la risposta alle nostre domande. Questasarà ovviamente perfetta per farciree le classichedella nonna e, ovviamente, risulterà perfetta anche da gustare da sola. Vedrete che sarà super golosa e morbidissima. Senza indugio prepariamo pentole e cucchiai, indossiamo il ...