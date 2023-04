Credito IVA fittizio: Sequestro preventivo per 3,8 milioni (Di giovedì 6 aprile 2023) Costituivano Credito IVA fittizio che utilizzavano in compensazione, scatta il Sequestro preventivo per 3,8 milioni di euro per una società di commercio di carburanti all’ingrosso Credito Iva fittizio. La Guardia di Finanza di Caserta, su delega della Procura Santa Maria Capua Vetere, ha eseguito il Sequestro preventivo disposto dal GIP del Locale Tribunale delle disponibilità finanziarie di una società esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi”. Sequestrate preventivamente anche le liquidità e dei beni nella titolarità e disponibilità del rappresentante legale e di altri quattro soggetti. Secondo la procura sedicenti professionisti e debitori originari che hanno concorso alla commissione dei reati ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) CostituivanoIVAche utilizzavano in compensazione, scatta ilper 3,8di euro per una società di commercio di carburanti all’ingrossoIva. La Guardia di Finanza di Caserta, su delega della Procura Santa Maria Capua Vetere, ha eseguito ildisposto dal GIP del Locale Tribunale delle disponibilità finanziarie di una società esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi”. Sequestrate preventivamente anche le liquidità e dei beni nella titolarità e disponibilità del rappresentante legale e di altri quattro soggetti. Secondo la procura sedicenti professionisti e debitori originari che hanno concorso alla commissione dei reati ...

