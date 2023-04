Covid in Toscana: morte 2 donne (a Pisa e Prato), oggi 6 aprile. E 142 nuovi contagi. 157 i ricoveri (5 in terapia intensiva) (Di giovedì 6 aprile 2023) Sono morte due donne per coronavirus, in Toscana, oggi 6 aprile 2023. Risiedevano nelle province di Pisa e Prato e avevano un'età media di 74 anni. Sono 142 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 46 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 96 con test rapido Leggi su firenzepost (Di giovedì 6 aprile 2023) Sonodueper coronavirus, in2023. Risiedevano nelle province die avevano un'età media di 74 anni. Sono 142 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 46 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 96 con test rapido

