Cottarelli elogia la posizione di Papa Francesco sugli Lgbt | “Questo vuol dire essere cristiani”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 6 aprile 2023) MILANO – “su: “Dio non rifiuta nessuno. Il mio dovere è di accogliere sempre.” E su coloro che promuovono l’odio verso la comunità“infiltrati che approfittano della Chiesa per le loro passioni personali”., non sventolare rosari”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), senatore del Pd ed exttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica, nonché ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.