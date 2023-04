Cospito ha ripreso a mangiare formaggio Ha capito che il governo non cede al ricatto degli anarchici

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il “” del suicidio e gli attentati per strada non avevano smosso il, casomai avevano prodotto l’effetto contrario. Ed ecco che oggi arriva la notizia della decisione, molto ragionevole, di Alfredo, l’anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime carcerario del 41 bis, di riprendere ad assumere alcuni alimenti, in particolare del, oltre agli integratori. Lo si apprende da fonti giudiziarie. L’uomo è ancora ricoverato nel reparto penitenziario dell’ospedale San Paolo di Milano per le sue condizioni di salute. Di recenteaveva allentato lo sciopero della fame dopo essersi visto respingere dai tribunali di Sorveglianza di Milano e Sassari le istanze, presentate dai difensori, per chiedere il differimento della pena e la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FatimaCurzio : RT @RaiNews: In sciopero dalla fame dal 20 ottobre scorso ha ripreso a mangiare in particolare del formaggio, oltre agli integratori. Lo s… - G_A_V_76 : RT @ChiodiDonatella: #Amatriciana batte #anarchia uno a zero. Alla fine ha vinto il #bucatino. #Cospito ha ripreso a mangiare. Per ora ha c… - Lucillab4 : RT @ChiodiDonatella: #Amatriciana batte #anarchia uno a zero. Alla fine ha vinto il #bucatino. #Cospito ha ripreso a mangiare. Per ora ha c… - PitmanCosta : RT @ChiodiDonatella: #Amatriciana batte #anarchia uno a zero. Alla fine ha vinto il #bucatino. #Cospito ha ripreso a mangiare. Per ora ha c… - 2014Monaco : RT @ChiodiDonatella: #Amatriciana batte #anarchia uno a zero. Alla fine ha vinto il #bucatino. #Cospito ha ripreso a mangiare. Per ora ha c… -

Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime carcerario del 41 bis, haad assumere alcuni alimenti, in particolare del formaggio, oltre ...Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime carcerario del 41 bis, haad assumere alcuni alimenti, in particolare del formaggio, oltre ...... a più riprese, definito 'una barbarie', haad assumere alcuni alimenti. Nello specifico ... Lo sciopero della fame già allentato, da alcune settimane ricoverato nel reparto di medicina ...

Alfredo Cospito ha ripreso a mangiare: adesso prende bustine di parmigiano, latte e integratori La Repubblica

Dopo quasi 6 mesi di sciopero della fame Alfredo Cospito ha ripreso ad alimentarsi. L'ideologo della Federazione anarchica informale, condannato al 41bis, è tornato a nutrirsi mangiando delle bustine ...Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime carcerario del 41 bis, ha ripreso ad assumere alcuni alimenti, in particolare del formaggio, ...