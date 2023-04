Così Usa e Ue hanno escluso la Cina dal porto di Fiume. Lezioni per l’Italia (Di giovedì 6 aprile 2023) “Non c’è stato un intervento diretto, ma alcuni segnali ci sono stati”, ha spiegato Oleg Butkovic, ministro dei Trasporti croato, in un’intervista al Wall Street Journal sulla questione, che definisce “molto delicata” del porto di Fiume, cruciale per le attività della Nato e della Marina statunitense nel Mar Adriatico. Il giornale americano ha raccontato come gli Stati Uniti – a colpi di diplomazia, intelligence declassificata e altri documenti – e l’Unione europea – come i nuovi regolamenti sugli investimenti diretti esteri – abbiano convinto la Croazia, Paese membro della Nato, a tenere fuori la Cina dallo scalo. La faccenda riguarda anche l’Italia, per due ragioni: per la viCinanza di Fiume con Trieste, il cui porto è stato individuato da Pechino come scalo perfetto ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 aprile 2023) “Non c’è stato un intervento diretto, ma alcuni segnali ci sono stati”, ha spiegato Oleg Butkovic, ministro dei Trasporti croato, in un’intervista al Wall Street Journal sulla questione, che definisce “molto delicata” deldi, cruciale per le attività della Nato e della Marina statunitense nel Mar Adriatico. Il giornale americano ha raccontato come gli Stati Uniti – a colpi di diplomazia, intelligence declassificata e altri documenti – e l’Unione europea – come i nuovi regolamenti sugli investimenti diretti esteri – abbiano convinto la Croazia, Paese membro della Nato, a tenere fuori ladallo scalo. La faccenda riguarda anche, per due ragioni: per la vinza dicon Trieste, il cuiè stato individuato da Pechino come scalo perfetto ...

