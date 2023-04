Così si allarga la famiglia dei conservatori europei di Meloni (Di giovedì 6 aprile 2023) La domanda inoltrata all’Ecr di adesione formale da parte del partito finlandese Perussuomalaiset significa due cose: che la strada dei conservatori europei presenta caratteristiche di attrattività oggettiva, nel breve e nel medio periodo, e che l’azione rivolta alla costruzione di una maggioranza che possa esprimere una Commissione Europea politica e non più di larghe intese continua con profitto. I Veri Finlandesi, oltre al dato rappresentato dalle recenti elezioni che li hanno visti scalzare i socialisti della premier uscente Sanna Marin, hanno deciso di fare ritorno tra i conservatori e Riformisti europei, segno che la presidenza di Giorgia Meloni, unico premier tra gli stati membri a guidare anche un partito europeo, pone dei temi sentiti anche ad altre latitudini. Che il perimetro di azione ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 aprile 2023) La domanda inoltrata all’Ecr di adesione formale da parte del partito finlandese Perussuomalaiset significa due cose: che la strada deipresenta caratteristiche di attrattività oggettiva, nel breve e nel medio periodo, e che l’azione rivolta alla costruzione di una maggioranza che possa esprimere una Commissione Europea politica e non più di larghe intese continua con profitto. I Veri Finlandesi, oltre al dato rappresentato dalle recenti elezioni che li hanno visti scalzare i socialisti della premier uscente Sanna Marin, hanno deciso di fare ritorno tra ie Riformisti, segno che la presidenza di Giorgia, unico premier tra gli stati membri a guidare anche un partito europeo, pone dei temi sentiti anche ad altre latitudini. Che il perimetro di azione ...

