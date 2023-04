(Di giovedì 6 aprile 2023) Sgominata a Roma unadi tre adolescenti capace di mettere a segno diverse rapine alle fermatemetro e sui mezzi pubbliciCapitale. Il modus operandi dei tre era semplice quanto efficace: puntavano le forbici o i coltelli alla gola delle vittime, prese di soralle spalle, poi le derubavano. La refurtiva consisteva principalmente in soldi e smartphone ma anche vestiti e orologi di lusso. I tre minori, ora in comunità, sono stati individuati grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nelle metro. Sono accusati, a vario titolo e in concorso con altre persone, di rapina aggravata e violazionelegge sulle armi.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Così rapinavano i passeggeri: presa la baby gang della metropolitana #Roma #6aprile -

Sono stati gli stessi poliziotti del commissariato Appio ad eseguire l'ordinanza collocando i 3 minori in comunità,come prescritto dal Giudice.... minacciavano gli utenti della metropolitana di Roma e liportandogli via smartphone, ...come prescritto dal giudice. I tre sono gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso anche ...Si erano iscritti su una chat di incontri per omosessuali, ma con uno scopo ben preciso: malmenare e rapinare gli utenti con il quale fissavano un appuntamento. Ed è con queste accuse che tre ...