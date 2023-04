Cos’è la sindrome da trasfusione feto-fetale dei gemelli che condividono la placenta (Di giovedì 6 aprile 2023) Le gravidanze gemellari possono essere di diverso tipo in base al numero delle placente e dei sacchi amniotici presenti. Se generalmente ogni feto ha il proprio sacco amniotico e la propria placenta (e nelle gravidanze multiple questa situazione prende il nome di gravidanza bicoriale biamniotica) può verificarsi anche la presenza di una sola placenta e un solo sacco amniotico (gravidanza monocoriale monoamniotica) o la presenza di una sola placenta ma due distinti sacchi amniotici (gravidanza monocoriale biamniotica). Per quest’ultima tipologia di gravidanza gemellare vi è il rischio di sviluppare la sindrome da trasfusione feto-fetale (TTTS), una malattia molto grave che, se non trattata, porta alla morte di uno o entrambi i ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 6 aprile 2023) Le gravidanze gemellari possono essere di diverso tipo in base al numero delle placente e dei sacchi amniotici presenti. Se generalmente ogniha il proprio sacco amniotico e la propria(e nelle gravidanze multiple questa situazione prende il nome di gravidanza bicoriale biamniotica) può verificarsi anche la presenza di una solae un solo sacco amniotico (gravidanza monocoriale monoamniotica) o la presenza di una solama due distinti sacchi amniotici (gravidanza monocoriale biamniotica). Per quest’ultima tipologia di gravidanza gemellare vi è il rischio di sviluppare lada(TTTS), una malattia molto grave che, se non trattata, porta alla morte di uno o entrambi i ...

