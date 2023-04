Cosa succede a Roma e Lazio e cosa rischiano per la questione plusvalenze (Di giovedì 6 aprile 2023) Multa, penalizzazione, retrocessione. Sono questi i rischi che corrono Roma e Lazio in seguito al caso plusvalenze, per una volta coinvolte in un derby che entrambe avrebbero evitato volentieri. Perché l’inchiesta aperta dalle Procure di Roma e Tivoli riguardo alle presunte irregolarità sulla compravendita di 18 calciatori avvenuta tra il 2017 e il 2021 potrebbe rivelarsi una brutta gatta da pelare. La Juventus ne sa qualcosa. Magari finirà tutto in una bolla di sapone. Ma intanto le indagini hanno portato la Guardia di finanza capitolina a perquisire le sedi dei due club, oltre a quella della Salernitana che all’epoca dei fatti era presieduta da Claudio Lotito. Il numero uno della Lazio risulta infatti tra gli indagati, al pari del direttore sportivo Igli Tare e di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Multa, penalizzazione, retrocessione. Sono questi i rischi che corronoin seguito al caso, per una volta coinvolte in un derby che entrambe avrebbero evitato volentieri. Perché l’inchiesta aperta dalle Procure die Tivoli riguardo alle presunte irregolarità sulla compravendita di 18 calciatori avvenuta tra il 2017 e il 2021 potrebbe rivelarsi una brutta gatta da pelare. La Juventus ne sa qual. Magari finirà tutto in una bolla di sapone. Ma intanto le indagini hanno portato la Guardia di finanza capitolina a perquisire le sedi dei due club, oltre a quella della Salernitana che all’epoca dei fatti era presieduta da Claudio Lotito. Il numero uno dellarisulta infatti tra gli indagati, al pari del direttore sportivo Igli Tare e di ...

