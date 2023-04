Cosa sappiamo del remake televisivo di Harry Potter (Di giovedì 6 aprile 2023) HBO potrebbe riportarci sul treno diretto a Hogwarts con una nuova serie TV su Harry Potter basata sui celebri libri della scrittrice Joanne Kathleen Rowling. Dopo il successo ottenuto con il ritorno al fantasy grazie a House of the Dragon, non sorprende che lo streamer stia puntando la sua attenzione su un nuovo franchise molto amato dal pubblico. Sono passati 12 anni dall'ultimo film, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. L'iconica serie di film di Harry Potter si era conclusa dopo avere fruttato parecchi miliardi e trasformato in superstar i suoi sconosciuti protagonisti. Si trattava solo una questione di tempo, visto il continuo ricambio di IP oggi esistente a Hollywood. Ecco tutto quanto sappiamo, finora, ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 6 aprile 2023) HBO potrebbe riportarci sul treno diretto a Hogwarts con una nuova serie TV subasata sui celebri libri della scrittrice Joanne Kathleen Rowling. Dopo il successo ottenuto con il ritorno al fantasy grazie a House of the Dragon, non sorprende che lo streamer stia puntando la sua attenzione su un nuovo franchise molto amato dal pubblico. Sono passati 12 anni dall'ultimo film,e i Doni della Morte - Parte 2 con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. L'iconica serie di film disi era conclusa dopo avere fruttato parecchi miliardi e trasformato in superstar i suoi sconosciuti protagonisti. Si trattava solo una questione di tempo, visto il continuo ricambio di IP oggi esistente a Hollywood. Ecco tutto quanto, finora, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qui_finanza : Berlusconi ricoverato in Terapia intensiva: cosa sappiamo - TommyBrain : RT @RadioRadioWeb: 'Dietro l'arresto di #Trump c'è qualcosa di grosso: sappiamo bene cosa vorranno fare con lui' La Matrix Europea ?? con @… - ritagiuliani : RT @ViVaRai2Off: Quando una telefonata di @Fiorello inizia con 'Ciao Ama' non sappiamo mai cosa accadrà a #VivaRai2, ma una cosa è certa: è… - COQAIM : @angelo_falanga Che orrore,e si chiama Schiappa, sappiamo cosa significa in Italiano. - FROlDEUR : Sappiamo cosa succederebbe se fossimo insieme in una stanza e tu lasci che le cose fluiscano, ti lasci essere. -

Gesù condannato e rieducato. Ma sentiremo parlare ancora di lui... Sappiamo bene cosa egli pensi dell'omosessualità - ci torneremo tra breve - e una volta ebbe a dire - e lo ha ripetuto qui in aula davanti a tutti senza vergogna e senza propositi di pentimento - che ... Berlusconi ricoverato in Terapia intensiva: cosa sappiamo Passerà la notte in Terapia intensiva Silvio Berlusconi , ricoverato nel reparto dell'ospedale San Raffaele di Milano, ma senza intubazione. La notizia del ritorno del leader di Forza Italia nella ... I vampiri esistono davvero Cosa è stato scoperto Ma cosa rende così affascinante il mito del vampiro Perché ancora oggi, nonostante sappiamo che non esistono, continuiamo a essere attratti da questi esseri misteriosi e affascinanti E soprattutto,... beneegli pensi dell'omosessualità - ci torneremo tra breve - e una volta ebbe a dire - e lo ha ripetuto qui in aula davanti a tutti senza vergogna e senza propositi di pentimento - che ...Passerà la notte in Terapia intensiva Silvio Berlusconi , ricoverato nel reparto dell'ospedale San Raffaele di Milano, ma senza intubazione. La notizia del ritorno del leader di Forza Italia nella ...Marende così affascinante il mito del vampiro Perché ancora oggi, nonostanteche non esistono, continuiamo a essere attratti da questi esseri misteriosi e affascinanti E soprattutto,... Cesare Cremonini, la nuova fidanzata sarebbe una giornalista: cosa sappiamo il Resto del Carlino Harry Potter , ecco cosa sappiamo di un eventuale remake televisivo Ecco tutto quanto sappiamo, finora, sulla potenziale serie di Harry Potter. Di cosa narrerà la serie su Harry Potter Molto semplice, si racconterà tutta la storia di Harry Potter. Secondo Bloomberg ... Amore e relazioni complicate: se l'amante sei tu... Vogliamo il partner in esclusiva, pronti a giudicare chi tradisce; ma se quelli "di troppo" invece siamo noi, allora è tutta un'altra storia ... Ecco tutto quanto sappiamo, finora, sulla potenziale serie di Harry Potter. Di cosa narrerà la serie su Harry Potter Molto semplice, si racconterà tutta la storia di Harry Potter. Secondo Bloomberg ...Vogliamo il partner in esclusiva, pronti a giudicare chi tradisce; ma se quelli "di troppo" invece siamo noi, allora è tutta un'altra storia ...