Cosa pensa Melania Trump delle disavventure di Donald: «Non lo lascerà, vive in una torre d’avorio di negazione» (Di giovedì 6 aprile 2023) Melania Trump non lascerà il marito Donald nonostante i guai giudiziari che lo vedono coinvolto. Ad assicurarlo oggi ai media è una sua ex assistente e amica, ovvero Stephanie Winston Wolkoff. Nel suo colloquio con il New York Post Stephanie ha detto che Melania «vive in una torre d’avorio di negazione». E adopera il silenzio come una sorta di scudo protettivo. «È la sua arma preferita», ha aggiunto l’amica. Sostenendo che «sarà al fianco del marito, come sempre. Non credo che si senta umiliata. Di certo è arrabbiata ma non lo sta lasciando». E questo perché «d’altra parte sapeva a Cosa andava incontro quando ha sposato il tycoon. Il suo mezzo di sopravvivenza è far finta che non sia mai ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023)nonil maritononostante i guai giudiziari che lo vedono coinvolto. Ad assicurarlo oggi ai media è una sua ex assistente e amica, ovvero Stephanie Winston Wolkoff. Nel suo colloquio con il New York Post Stephanie ha detto chein unadi». E adopera il silenzio come una sorta di scudo protettivo. «È la sua arma preferita», ha aggiunto l’amica. Sostenendo che «sarà al fianco del marito, come sempre. Non credo che si senta umiliata. Di certo è arrabbiata ma non lo sta lasciando». E questo perché «d’altra parte sapeva aandava incontro quando ha sposato il tycoon. Il suo mezzo di sopravnza è far finta che non sia mai ...

