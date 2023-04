“Cosa hanno trovato nelle lacrime di sangue” Madonna di Trevignano | i risultati choc sulle tracce ematiche della statua

(Di giovedì 6 aprile 2023) Da quasi cinque anni, il voltodisi sarebbe bagnato didiil 3 di ogni mese, con folle di persone si radunano in preghiera sul luogo dove sorge la, alle porte del paese sul lago di Bracciano. Un fenomeno da prendere sul serio o frutto di suggestione? Non per i seguaci dell’autoproclamata veggente, all’anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla ma conosciuta come Gisella Cardia. La donna era condannata a due anni di carcere per bancarotta, prima di trasferirsi a, dove la sua abitazione è meta di pellegrinaggio. Dopo la notiziadiper la donna è arrivata una grande notorietà televisiva. Gisella Cardia è stata invitata a diversi programmi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Rissa e cori in #JuventusInter, oggi si decide: gli ispettori della Procura #Figc hanno sentito e scritto cosa è ac… - Lantidiplomatic : 'Cosa succede se i BRICS sviluppano una propria valuta e non hanno più bisogno di dollari per commerciare?' - europainitalia : 17.6 milioni di ucraini hanno bisogno oggi di assistenza umanitaria. Cosa sta facendo per loro l’Unione europea?… - Barbara11R : RT @Lantidiplomatic: 'Cosa succede se i BRICS sviluppano una propria valuta e non hanno più bisogno di dollari per commerciare?' https:/… - Isidoro651 : RT @elisamariastel1: Situazione a Bakhmut?? 'Ci era stata promessa una cosa, ma si è rivelata un'altra. Ci hanno portato a zero, a Bakhmut,… -

... neanche philippe che come migliaia di altri artisti d'improvviso non sa piùfare, non ha più ... Artisti di grande valore come Philippe Boa si fermano, nonpiù lavoro,perso i contatti ...Altriinoltre puntato il dito contro il comportamento tenuto mentre si trovava al volante. ... e poi vedi un rappresentante delle istituzioni della città che scrive unadel genere su un ...Per capire a pieno l'entità del problema bisogna capireè in concreto la Sto. In pratica: sindaci sono cittadini cheun loro mestiere, difficilmente ha a che fare con una materia complessa ...

Caso Lukaku, ecco cosa hanno scritto gli ispettori della Figc a referto Virgilio Sport

Ma io sono anche altro“. “Per esempio, non ho un’indole troppo dolce. Posso diventare nervosetta, spazientirmi e rispondere male anche per una cosa da nulla”, ha spiegato. La showgirl ha poi ammesso: ...La maestra, che intanto è rivolta a un legale, potrà tornare a scuola solo dal 16 aprile. Intanto ha chiesto l'accesso agli atti per capire di cosa fosse stata accusata: Mi hanno contestato di aver ...